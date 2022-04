Cartea zilei: Sindromul impostorului- Kevin Chassangre, Stacey Callahan Anumite persoane considera ca nu si merita succesul. Aceasta modestie patologica se manifesta printr o impresie de lipsa a capacitatilor, o convingere ca toti ceilalti au fost, intr un fel sau altul, indusi in eroare, si de o imposibilitate de a si asuma reusitele, in ciuda semnelor externe ale unui succes evident.In aceasta carte, formata din noua lectii, autorii isi propun sa prezinte sindromul impostorului, a carui aparitie poate fi favorizata de mesajele parentale si societale, de mediul de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

