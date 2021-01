Stiri pe aceeasi tema

- Romanul „Vara in care mama a avut ochii verzi”, de Tatiana Țibuleac, ediția spaniola aparuta in 2019 la Editura „Impedimenta”, a caștigat Premiul European Cazino de Santiago, impreuna cu „Lluvia fina”, de Luis Landero. Pe lista scurta au mai intrat Eric Vuillard, Paolo Giordano și Pedro Feijoo.

- Romania este in partea de sus a clasamentului in ceea ce privește vaccinarea impotriva COVID-19. La nivel global este pe locul 18, conform statisticilor Bloomberg , in condițiile in care acestea iau in considerare și UE, ca entitate, și țarile membre. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe…

- Datoria Spaniei a depașit 114% din PIB, in 2020, in urma cresterii semnificative a cheltuielilor pentru atenuarea efectelor pandemiei Spania ar urma sa inceapa in 2021 reducerea deficitului si a datoriei ca procentaj din PIB, pe fondul unei asteptate redresari a economiei, dupa declinul cauzat de pandemia…

- F. T. Procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Brasov au dispus reținerea a patru indivizi, suspectati de savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc si trafic de droguri de mare risc. Potrivit unui comunicat al institutiei,…

- Persoanele care sufera de steatohepatita nealcoolica, adica ficat gras non-alcoolic, dezvolta forme grave de CODIS-19. Un studiu realizat in Spania spune ca afectiunea este o adevarata poarta de intrare pentru coronavirus, mai ales daca pacientul sufera de obezitate, informeaza Mediafax.Analizele…

- ​Sunt anumite date specifice în care putem emite ratingul, dar nu trebuie sa le folosim, a declarat Colin Ellis, chief credit officer, EMEA, Moody’s Investors Service, într-o conferința organizata de The Economist. „Daca credem ca evaluarile acopera poziția adecvata, putem emite…