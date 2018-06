Cartea romnească prinde rădăcini. Piața de carte atinge maximul ultimilor 7 ani Numarul foarte mare de vizitatori de la Bookfest, in creștere fața de 2017, a confirmat faptul ca literatura - beletristica, de dezvoltare personala sau de business - iși pastreaza terenul chiar și in contextul in care internetul și noile tehnologii ne impacteaza viața din ce in ce mai mult. Este un fapt demonstrat și de rezultatele financiare ale companiilor implicate pe aceasta piața. Analiștii financiari KeysFin estimeaza ca piața de carte va atinge in 2018 cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

