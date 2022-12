Stiri pe aceeasi tema

Un consilier juridic de la Primaria Lupeni, judetul Hunedoara, a fost retinut de DNA dupa ce ar fi cerut 50.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-i facilita concesionarea unui teren aflat in proprietatea Primariei. El ar fi primit in final 7.000 de euro, potrivit news.ro.

Consiliul UE a anuntat temele de pe agenda reuniunii pe care ministrii de interne si ai justitiei din statele membre UE (Consiliul JAI) o vor avea in 8-9 decembrie la Bruxelles, iar aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi.

Marile retele de retail au inregistrat, in 2021, o cifra de afaceri cumulata cu aproape 20% mai mare fata de anul pre-pandemic 2019, cu 60% peste rata de crestere a consumului din ultimii doi ani (12,5%), si peste inflatia cumulata din perioada 2020-2021, de 7,8%, arata rezultatele studiului "Romania…

Insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, David Muniz, s-a intalnit, joi, cu ministrul Apararii din romania, Angel Tilvar, cei doi discutand despre provocarile actuale de securitate din regiunea Marii Negre. Insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, David Muniz, a fost primit,…

SUA indeamna Guvernul Romaniei sa continue sa combata coruptia, pentru "a imbunatati" mediul general de afaceri si "a-si consolida" pozitia in randul statelor UE care incearca sa atraga investitori americani, a declarat, joi, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, David Muniz, la…

Targul de Carte de la Frankfurt s-a deschis marti cu un apel la unitate in vremuri de criza, noteaza DPA.

Insarcinatul cu afaceri SUA la București, David Muniz, susține ca Romania este un pol de stabilitate in regiune, iar in fața agresiunii rusești in Ucraina, țara noastra reprezinta ancora SUA in aceasta parte a Europei.

Generalul (r) Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA din Europa, a declarat ca armata rusa pierde teritorii ocupate din Ucraina și le pierde definitiv, o situație care crește riscurile ca puterea de la Kremlin sa apeleze la armele sale nucleare. Un alt scenariu care starnește ingrijorare este…