Carrie Underwood lanseaza albumul „Cry Pretty”

- Trupa Smashing Pumpkins a anuntat vineri inregistrarea in componenta sa initiala a unui album, dupa aproape 20 de ani de la separarea lor rasunatoare, relateaza AFP. Albumul care va aparea pe piata la 16 noiembrie se numeste 'Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future.…

- Seinabo Sey lanseaza cel de-al doilea album, „I’m A Dream”, un material compus din zece piese, ce reusesc sa elimine orice granita muzicala si sa combine culturi si stiluri diferite, intersectand ritmuri de soul, R&B, pop si indie. Albumul este un adevarat manifest, care trateaza subiecte de actualitate…

- Cantareata country Carrie Underwood va primi, pe 20 septembrie, o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar printre invitati se vor numara producatorul Simon Cowell si cantaretul Brad Paisley, scrie news.ro.Artista va primi a 2.646-a stea pe celebrul bulevard. Aceasta va fi montata in fata Capitol…

- „Nu pot trai fara mare.” – a declarat Alvaro Soler cu ocazia lansarii noului sau album, „Mar De Colores”, un material care confirma talentul artistului catalan de a ridica o lume intreaga la dans. Albumul „Mar De Colores” combina stiluri muzicale diferite, revolutionand ritmurile latine prin amestecul…

- 13 iulie este o zi norocoasa pentru superstarul Ariana Grande, care lanseaza „God Is A Woman”, al doilea single extras de pe cel de-al patrulea album de studio, „Sweetener”. Albumul poate fi precomandat aici . Piesa este produsa de ILYA in studiourile MXM si scrisa de Ariana, Max Martin, Savan Kotecha,…

- Trupa Years & Years tocmai a lansat mult așteptatul album „Palo Santo”. Cel de-al doilea album lansat de trupa este acompaniat și de un scurt metraj ce poarta același nume și il are in rolul principal pe solistul trupei, Olly Alexander. Fiind un spațiu construit in mintea solistului, „Palo Santo” iți…