”Carrefour anunta finalizarea tranzactiei cu Grupul Louis Delhaize si preluarea tuturor activitatilor brandului Cora din Romania. In plus fata de cele 10 hipermarketuri si 9 magazine de proximitate, Carrefour devine si angajatorul celor peste 2.000 de lucratori care au asigurat activitatea Cora in Romania”, anunta, marti, Carreour intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului citat, in perioada urmatoare, hipermarketurile si magazinele de proximitate nou achizitionate vor intra intr-un proces treptat de rebranding, care urmeaza sa fie finalizat la sfarsitul anului 2024. ”Carrefour este determinat…