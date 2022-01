Carnea vegetală își face potecă spre furculiţele europenilor Inca putin dezvoltata in Franta, piata inlocuitorilor de carne pe baza de vegetale tremura sub impulsul unor noi actori. Dar oare francezii, mari iubitori de carne, se vor lasa sedusi de adevaratele-false fripturi? - se intreaba AFP intr-un material publicat marti. Pe hartie, nu lipsesc argumentele in favoarea imitatiei carnii care inceara sa reproduca gustul si textura carnii de vita, pui sau porc cu ingrediente de origine vegetala (cereale, oleaginoase, leguminoase etc). Impactul asupra mediului este mult mai mic decat il are cel al cresterii animalelor, nu sunt preocupari cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

