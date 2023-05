Carne tocată cu plastic la Iași. Femeia a sesizat după ce a pus carnea în tigaie! O ieșeanca a ramas șocata atunci cand a vrut sa gateasca pentru copiii sai carne tocata cumparata dintr-un supermarket cunoscut. Femeia risca sa le dea copiilor plastic in loc de carne. Roxana Mihalache, o tanara mama a doi copii din Iași a fost surprinsa cand a pus carnea in tigaie și s-a trezit cu bucați de plastic in loc de carne. Totuși, femeia nu este singura persoana care a gasit plastic in carnea achiziționata de la supermarket. ”Atenție la produsul carne tocata de porc 1 kg din acest magazin. Noi nu cumparam, de obicei, carne tocata, deoarece preferam sa o pregatim acasa. A fost o excepție,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

