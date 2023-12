Un lot de sferturi posterioare de pui congelate produse de Cedrob S.A, care expira in 10.07.2025, a fost scos de la vanzare, fiind contaminat cu Salmonella Enteritidis. ”In cazul in care ati cumparat produsul mentionat mai sus, va rugam sa nu il consumati si sa il returnati in magazinul de la care l‐ati achizitionat in baza bonului fiscal”, transmite ANSVSA. Produsul a ajuns in magazie din Bucuresti, Iasi, Targu Mures, Bacau, Suceava.