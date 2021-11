Stiri pe aceeasi tema

- “BD Lemntech, companie cu capital privat 100% romanesc, jucator important in piata productiei publicitare si a amenajarilor, a investit din surse proprii un milion de euro intr-o linie de finisare inalt tehnologizata, datorita careia va creste viteza si calitatea procesului de productie, va fi extinsa…

- O suta douazeci de gaste au fost furate de la o ferma din satul bavarez Schnaittenbach, cu putin inainte de sarbatoarea Sfantului Martin, cand, in mod traditional, se consuma preparate din carnea acestor pasari, a informat joi politia din acest land german, potrivit DPA.

- Este posibil sa fi aparut o noua tulpina Covid-19 romaneasca, dupa ce medicii au constatat forme mai agresive ale bolii in ultima perioada. Au fost recoltate probe de la cațiva pacienți infectați pentru a fi efectuata secvențierea.

- Medicul Adrian Marinescu de la Institutul „Matei Balș”, avertizeaza cu privire la apariția unei mutații Covid-19 autohtona. Din pacate, aceasta varianta ar putea slabi efectul vaccinului sau al tartamentului anti-Covid-19, potrivit specialiștilor. „Cu siguranța este posibil sa apara o mutație romaneasca”…

- Exista in Romania un exces de economisire bancara care poate sa mearga spre economia reala romaneasca prin intermediul pietei de capital, a afirmat miercuri, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "In Romania, exista o predilectie clara pentru…

- Dirijorul Cristian Macelaru va inregistra integrala lucrarilor enesciene, la Deutsche Grammophon, in cadrul unui proiect estimat sa dureze 10 ani. Inregistrarea va fi facuta cu Orchestra Naționala a Franței,...

- Este cel mai ridicat nivel al inflației din ultimul an. Cu doar 4 lei in plus caștigați in luna iulie, salariul mediu net a pierdut competiția cu prețurile de la raft. Economiștii spera ca in perioada urmatoarea scumpirile sa piarda din elan, deși cred ca e puțin probabil.

- Intr-adevar, ARMATA ROMANIEI avea nevoie in Afganistan de translatori si „colaboratori secreti”. Cați ??? Bilanțul Romaniei dupa Afganistan ramine secret? De ce ARMATA ROMANIEI a avut NEVOIE si de ALTE categorii vulnerabile precum jurnaliști, activisti pentru drepturile omului (ONG-uri), magistrați…