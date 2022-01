Stiri pe aceeasi tema

- Carnavalul de renume mondial de la Rio de Janeiro vor avea loc la sfarsitul lunii aprilie. Festivitatile care erau programate pentru luna februarie au fost amanate din cauza cresterii numarului de cazuri de Omicron in Brazilia.

