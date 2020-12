Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, marti seara, intr-un accident rutier care s-a produs pe DN 28, in localitatea Strunga, judetul Iasi. Traficul in zona se desfasoara pe un sens. ”Grav accident rutier pe DN 28, Strunga, judetul Iasi, soldat cu decesul a doua persoane”, au anuntat, marti seara, reprezentantii…

- Accident grav in localitatea ieseana Ciohorani. Accidentul s-a produs in urma cu putin timp pe DN 2 Roman-Falticeni in dreptul localitatii mai sus mentionate. In accident au fost implicate doua TIR-uri care s-au ciocnit frontal. Traficul in zona este blocat iar autoritatile anunta ca acesta ar putea…

- Accident mortal la Iași. O femeie a fost omorata ieri-dimineața la Lețcani, iar șoferul s-a facut nevazut dupa impact. Mașina pe care o conducea a fost abandonata, iar polițiștii l-au cautat ore intregi. Ciudat a fost faptul ca șoferul care a omorat-o pe femeie avea permis de conducere și nu se afla…

- ULTIMA ORA… In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, efectueaza 85 de percheziții domiciliare la adrese de pe raza județelor Vaslui, Suceava, Neamț, Iași, Bacau, Constanța și Dambovița. Astfel, peste 200…

- Un individ a fost incatușat dupa un atac fara precedent ce a avut loc pe strazile din Iași. Pietonul este cercetat acum pentru doua infracțiuni de ultraj, dupa ce a lovit un agent al Poliției Rutiere și unul de la Poliția Locala. Intreg show-ul a pornit de la o traversare neregulamentara. In incident…

- UPDATE: Accidentul extrem de grav s-a soldat cu doi morti si patru raniti. Este vorba despre soferul unei masini implicate in accident dar si o fetita de 4 ani. Micuta este fiica soferului care a provocat tragedia. Patru victime au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, un barbat…

- Accidentul ar fi fost regizat de cei doi soferi prin statie, incercandu-se evitarea unei tragedii. In urma impactului au rezultat doua victime, ambele constiente, transportate la spital pentru investigatii medicale. Un accident rutier grav a avut loc joi, 15 octombrie,in judetul Iasi, in localitatea…

- Un barbat a murit si alte sase persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier grav ce a avut loc in dimineata zilei de marti, 29 septembrie, in judetul Iasi. Accidentul a avut loc in jurul orei 6.00, pe raza comunei Letcani, pe DE 583. Soferul unui TIR cu volan pe dreapta Articolul…