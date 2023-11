Carmen Tănase este foarte mulțumită de salariul său de artist angajat la stat! Cât câștigă lunar marea actriță de la teatru Carmen Tanase este una din puținele personalitați ale teatrului și filmului romanesc care se declara mulțumita de salariul sau la teatru de stat, la care se adauga și venituri din activitați conexe. Actrița cu o cariera ce se intinde pe patru decenii, Carmen Tanase considera ca nu doar supraviețuiește, așa cum se pling alții din branșa artistica, dimpotriva, se descurca binișor. In varsta de 62 de ani, ”doamna teatrului romanesc”, actor al Teatrului Odeon din București, indemnizat la categoria 1A, are un salariu lunar de 7.200 lei. Bani pe care ii primește lunar, indiferet de cate ori urca pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

