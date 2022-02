Carmen Tănase, despre pandemie: E un miracol că lumea n-a înțeles de doi ani de zile în ce minciună trăim Actrița Carmen Tanase a vorbit marți, la Antena 3, despre restricțiile impuse in pandemie. „In iunie 2020 intr-o emisiune spuneam niste lucruri. Eu stiu in ce minciuna traim. E un miracol ca lumea n-a inteles de doi ani de zile. E tarziu acum, raul a fost facut. Am vazut atatea specimene bucuroase ca pot manaca la restaurant cand altii se uita la ei pe geam, dar in general oamenii au acceptat asta. Nu, libertatea e o stare de spirit, nu ti-o da nimeni prin nicuun certificat. O ai sau nu o ai. Eu asa consider. Cel putin asa ma manifest eu”, a declarat Carmen Tanase. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Carmen Tanase s-a dezlanțuit impotriva guvernanților care au permis liberalizarea pieței de energie. „Ceea ce se intampla acum cu facturile este o crima. Vor sa ne transforme pe toți in asistați social, persoane vulnerabile. Trebuie sa spunem stop", spune actrita, la Antena 3. Carmen…

- Astazi… cu dezamagire … Despre inșelaciune… Traim vremuri complicate, in care administrațiile locale sunt, efectiv, supuse unui asediu. Avem o țara frumoasa, cu tot ce ii trebuie, avem și oameni mulți și bine pregatiți, dar mai avem nevoie de ceva. Discutam, așa cum o fac mereu, cu colegii mei primari,…

- Actorul Mugur Mihaescu alias Garcea a spus, miercuri seara, la B1 TV, ca acum nu mai este pandemie și ca totul se rezuma la bani. "Lumea este blazata. Exista și o mare lehamite. Generațiile actuale nu mai lupta pentru dreptul individual.Dreptul individual este radacina democrației.…

- Profesorul Sarafoleanu, despre pandemie, vaccinare și masca vs ”botnița”: ”Romanul are genetic in el cromozomul Gica-Contra” Profesorul Doctor Dorin Sarafoleanu (85 de ani), unul din marii specialiști in ORL, primul care a adus tehnica laserului in medicina din Romania, a vorbit duminica seara, intr-un…

- Daniel Sauca De citit editorialul „A patra putere e cea digitala. Cum ne pregatim pentru lumea votului permanent” semnat de Teodor Baconschi in „Libertatea” de luni. In opinia cunoscutului teolog, „Cand votezi pe social media prin fiecare «like», nu mai ai rabdare ca diverse partide sa te caute o data…

- Culoarea anului 2022: Pantone 17-3938 Very Peri este o nuanța dinamica de albastru, cu un subton de roșu violet viu, ce imbina fidelitatea și constanța albastrului cu energia și entuziasmul roșului, a transmis Institutul Pantone.Pantone 17-3938 Very Peri este culoare noua, ce nu exista deja in catalogul…

- Ședful DSU, secretaruld e stat Raed Arafat, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca oamenii politici de la varf, incepand cu președintele Klaus Iohannis, au fost convinși ca trebuie luate masuri stricte in ceea ce privește epidemia și vaccinarea populației. "Masura cea mai importanta va fi…

- Fostul presedinte al Romaniei Emil Constantinescu a vizitat, marti, comuna Mischii, din judetul Dolj, localitatea in care au trait si unde sunt inmormantati strabunicii sai, el declarand, in acest context, ca in aceasta perioada in care traim este foarte important sa ne gasim radacinile si sa nu…