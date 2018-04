Povestea de dragoste dintre ea si sotul sau, actorul Damian Crasmaru, s-a scris de-a lungul a sase decenii. Iata povestea lor. Intre Carmen Stanescu si Damian Crasmaru era o diferenta de sase ani, un amanunt nesemnificativ pentru o iubire care a durat sase decenii. Pe soțul ei, marea actrita l-a cunoscut in 1955, cand i s-a propus sa intre in spectacolul cu piesa “Doamna nevazuta” de Calderon de la Barca, in rolul Don Manuel, inlocuind un actor care se imbolnavise. „Aveam 30 de ani si o cariera de zece ani pe scena Teatrului National, unde ajunsesem inca din anul II de Conservator. Damian Crasmaru…