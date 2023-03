Stiri pe aceeasi tema

Președintele Klaus Iohannis și prima doamna Carmen Iohannis au fost in vizita de stat in Japonia, acolo unde au fost primiți de imparatul Japoniei, dar și de catre premierul Japoniei.Zborul pana la Tokyo nu s-a efectuat cu o cursa a TAROM, ci cu un avio privat Boeing 737-900ER, inmatriculata LX-DIO,…

Un bebeluș de 5 saptamani a fost gasit abandonat, marți, intr-un șanț de pe marginea drumului, in județul Sibiu.

Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au fost primiti, marti dimineata, la Palatul Imperial din Tokyo, de Imparatul Japoniei, Naruhito, si Imparateasa Japoniei, Masako, informeaza Agerpres.

Selectionata de rugby a Japoniei va infrunta Samoa, Fiji si Tonga intr-o serie de meciuri test pentru pregatirea participarii la Cupa Mondiala 2023 din Franta (8 septembrie - 28 octombrie), transmite AFP.

Celebrul capitan al armatei ruse și mercenar Igor Mangushev a murit in spital, la cateva zile dupa ce a fost impușcat in cap de la mica distanța in Ucraina ocupata, au declarat prietenii sai, citați de BBC, noteaza Mediafax.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a implinit astazi, 25 ianuarie, varsta de 45 de ani. Soția sa a postat o urare pe pagina sa de Instagram.

Barbatul din comuna Bran suspectat ca si-a ucis varul si pe sotia acestuia pe motiv ca avea cu barbatul mort un litigiu privind un teren a fost arestat preventiv, marti dupa amiaza. El nu are antecedente penale, anunța news.ro.

Deputatul Dumitru Focșa (ex-AUR), care a recunoscut ca și-a agresat soția, anunța sambata ca nu va demisiona din Parlament și ca vrea sa se ocupe de „stoparea violenței din familii" el fiind membru al comisiei parlamentare pentru cercetarea abuzurilor.