- Presedintele Klaus Iohannis a plecat, ieri, intr-o vizita de doua zile la Munchen, unde ii va fi decernat Premiul ”Franz Josef Strauss-2018”, de catre fundatia germana „Hanns Seidel”, potrivit Administratiei Prezidentiale. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc astayi, la Palatul Regal din Munchen…

- UE intenționeaza sa blocheze sancțiunile impuse de SUA asupra Iranului prin activarea legii care interzice companiilor europene sa respecte sancțiunile SUA impotriva Iranului, scrie Al Jazeera. Comisia Europeana va lansa procesul de activare a unei legi care interzice companiilor și instanțelor europene…