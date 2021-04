Stiri pe aceeasi tema

- Momente de cumpana in familia lui Nelu Ploieșteanu. Lautarul se afla in stare grava in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Floreasca, iar soția lui a ajuns și ea la spital.

- Nelu Ploiesteanu (70 de ani) se afla in continuare internat, in stare critica, la Sectia ATI Toxicologie de la Spitalul Floreasca, dupa ce artistul s-a infectat cu SARS-CoV-2. Starea artistului este una deosebit de delicata. Saturatia de oxigen a ajuns la doar 50%, iar plamanii i-au fost afectati in…

- Cunoscutul artist Nelu Ploiesteanu se afla internat in stare grava la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Informatiile despre starea de sanatate a lui Nelu Ploiesteanu au fost postate de jurnalista Mara Banica pe contul sau de Facebook. „In urma cu 2…

- Nelu Ploieșteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, este internat in stare grava la Spitalul Floreasca. Interpretul este infectat de COVID-19 și, potrivit jurnalistei Mara Banica, plamanii sunt afectați in proporție de 70%. Polonia nu sta pe ganduri:…

- In viața exista mereu un nou inceput, ne explica Nelu Ploieșteanu in urma cu doi ani, dupa moartea fiului. In luna februarie a lui 2019 s-a retras in munți, dand agitația Capitalei pentru Slanic Moldova. Liniștea nu a durat prea mult. Celebrul lautar a contractat COVID-19, iar in aceste momente este…

- Situatia epidemiologica se agraveaza de la o zi la alta, iar bolnavii de COVID-19 trebuie sa stea in rand pentru a fi conectati la un aparat de oxigenare sau pentru a fi internati la terapie intensiva. Din cauza numarului mare de infectari cu noul coronavirus, spitalele nu mai fac fata, iar medicii…

- O reacție severa de tip anafilactic dupa administrarea vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca a fost inregistrata la o femeie din Olt, fara istoric de reacții, in 21 februarie. Starea acesteia este buna la ora actuala, insa ramane sub supravegherea medicilor. Femeie din Olt, reacție severa, anafilactica,…

- Patru dintre pacienții transferați in urma incendiului produs la Institutul matei Balș sunt in continuare in stare grava, iar 23 sunt in stare stabila, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. La...