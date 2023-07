Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, are certitudinea ca Vladimir Putin va pierde, intr-un final, razboiul din Ucraina. Mai mult decat atat, liderul de la Casa Alba l-a numit pe omologul sau rus un „paria”, potrivit relatarilor AFP si Reuters.

- Presedintele Consiliului European Charles Michel se declara, "cu titlu personal", in favoarea unei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), in timp ce aceasta fosta republica sovietica se afla in plin razboi cu Rusia, relateaza BFMTV. Ucraina are statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat ca are o relație foarte strinsa cu președintele rus Vladimir Putin, deși cei doi nu au mai vorbit de mult timp. Fostul șef al Casei Albe a declarat acest lucru intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News. "Am o relație foarte buna cu Putin.…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat joi ca Rusia și Belarus ar fi trebuit sa „rezolve problema ucraineana” in 2014-2015, cand Kievul nu avea nici armata, nici pregatire pentru razboi, potrivit agenției de presa de stat belarusa, Belta.La o reuniune a șefilor de securitate și servicii…

- Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut la cel mai ridicat nivel de cand trupele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, in urma cu mai bine de un an, potrivit unui raport al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), citat de CNN și news.ro.In aprilie, Rusia a exportat 8,3 milioane de barili…

- Rusia are multi sustinatori in SUA si in Europa, care sprijina Ucraina in confruntarea cu armata rusa, a declarat vineri presedintele rus Vladimir Putin, adaugand ca tara sa nu intentioneaza sa se izoleze de restul lumii, potrivit EFE, preluat de Agerpres.