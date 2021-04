Stiri pe aceeasi tema

- Violeta a impresionat-o pe mama sa. Andreea Marin nu s-a putut abține, așa ca a impartașit vestea cu cei care o urmaresc pe rețelele de socializare. Ce a facut fiica Zanei Surprizelor recent? Andreea Marin a ramas impresionata de ce a facut Violeta Andreea Marin a facut cateva dezvaluiri așteptate despre…

- Situația de la secțiile de Terapie Intensiva din unitațile medicale buzoiene este mai mult decat ingrijoratoare, pe fondul numarului mare de pacienți care necesita ingrijiri medicale, urmare a complicațiilor suferite din cauza infectarii cu coronavirus. Atat la Spitalul Județean de Urgența Buzau, cat…

- Presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, avertizeaza cu privire la o criza a increderii in politica, legata de pandemia de coronavirus. Intr-un discurs care va fi difuzat in scurt timp in Germania, presedintele lanseaza un indemn catre liderii politici de a-si aduna fortele, in fata frustrarii…

- Criza din Canalul Suez continua, deoarece autoritatile nu au reusit inca sa mute nava de 400 de metri care a esuat de-a curmezisul, blocand coridorul. 180 de nave stau in asteptare la intrarea pe canalul maritim prin care trece 12% din comertul global. Nava Ever Givern, cu o lungime de aproape 400 de…

- Gina Pistol a facut, pe contul de Instagram, prima marturisire dupa ce a nascut. Vedeta, care a devenit mama acum 11 zile, recunoaște ca nu este deloc ușor. Frumoasa prezentatoare mai spune ca nu a avut zile ușoare, dupa ce a suferit intervenția de cezariana, insa, in prezent, se simte... The post Gina…

- Daca va spun ca in China toate-s bine și frumoase, nu ma veți crede. N-aș fi crezut nici eu daca n-aș fi avut informații de la sursa, despre o realitate care pare de neconceput in Occident: in China, viața a revenit a normal, și nu e ieri, de azi.

- Era intr-o zi de miercuri cand, cea mai mare temere a autoritaților locale s-a implinit: primul caz de COVID-19 din județul Alba a fost confirmat. Era vorba despre o femeie de 36 de ani, venita pe 12 martie 2020 in Romania, din Italia. Aceasta fusese in carantina instituționalizata la momentul confirmarii…

- ONU: Criza alimentara GLOBALA cauzata de COVID. Alimente mai costisitoare și mai greu de obținut Regiunile sarace ale planetei sunt cele mai afectate de pandemia de coronavirus. O criza mondiala a alimentelor este pe cale de a incepe, deoarece hrana și alimentele de baza devin tot mai greu de obținut.…