Stiri pe aceeasi tema

- Frații Ristei au parasit competiția Asia Express, insa pe parcursul showului telespectatorii i-au vazut tachinandu-se cu Blondele alias Alina Ceușan și Carmen Grebenișan. Cat de real a fost conflictul dintre cele doua echipe? Vezi clipul video. Ați ramas cu animozitați cu vreo echipa? Florin: Am avut…

- Frații Ristei au trecut prin multe momente dificile in cadrul Asia Express , insa ce șoc au avut baieții in competiție? Vezi clipul video. Dan: Nu, ca nu vedem decat acum, cand se difuzeaza emisiunea. Legat de confort, pot spune ca baile erau cam… neglijate. Chiuveta era de multe ori o țeava din perete,…

- Florin și Dan Ristei au parasit, miercuri seara, emisiunea Asia Express: Drumul Comorilor. Cei doi s-au confruntat pentru ultimele bilete spre Taiwan cu FAlex Abagiu și Radu Vladuț Dupa ce Speak și Stefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Adda și Catalin și Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au ajuns…

- Blondele s-au calificat deja pentru Taiwan, cea de-a doua destinație Asia Express, in timp ce frații Ristei lupta pentru a nu fi eliminați. "Am vrut sa-i donez banii lui Ristei. Vreau sa vada cum este sa ai o femeie care aduce bani acasa!”, a spus Carmen Grebenișan. Blonda a continuat, starnind…

- S-a lasat cu flirt in ultima etapa din Filipine, intre Carmen Grebinișan și Florin Ristei. Blondele s-au calificat deja pentru Taiwan, cea de-a doua destinație Asia Express, in timp ce frații Ristei lupta pentru a nu fi eliminați.

- Echipele din cursa pentru ultima șansa din Asia Express sezonul 3, episodul 24. ”Ii donez bani lui Ristei. Vreau sa vada cum este sa ai o femeie care aduce bani acasa!”, a spus Carmen Grebenișan.

- Situația a scapat de sub control la Asia Express, in edițiade marți seara, 17 martie. Concurențiidin „Asia Express”, sezonul 3, au votat pentru „Ultima Șansa”, in cea de-a16-a ediție a emisiunii, și s-a lasat cu atacuri și suparari.„Blondele sunt un pic prea relaxate. Cred ca nu știu ce le așteapta.…

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt protagonistele de pe coperta Unica, ediția din luna martie 2020. Cele doua dive glam din online, care in prezent participa la competiția din Filipine, ne-au dezvaluit, in exclusivitate, detalii din culisele Asia Express. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, sarea…