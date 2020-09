Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, Alina Ceușan (26 de ani) a adus pe lume primul sau copil , un baiețel al carui nume este Rock Tisha. Fosta concurenta de la “Asia Express” a nascut prin cezariana un bebeluș perfect sanatos, iar acum inca se mai afla in spital cu copilul. Citește gratuit ediția de septembrie a…

- Doinița Oancea, actrița din serialul ”Sacrificiul” și-a dorti sa vina in ajutorul fanelor sale și a spus tot adevarul despre viața de lux a divelor din mediul online. Vedeta a reacționat dur printr-un mesaj public.

- "Am apelat la injectare cu acid hialuronic. Nu a fost prima data cand am apelat la aceasta metoda noninvaziva, apelez la ea de șase ani. Efectul trece in 3-6 luni. Dupa pandemie, mi-am dorit un refresh și am recunoscut asta. Este singura intervenție pe care o fac, este, sa ii spunem, un moft. Nu…

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru formeaza un cuplu de aproape un an, iar acum cei doi sunt gata sa faca pasul cel mare. Fosta concurenta de la Asia Express a fost ceruta in casatorie, iar momentul a fost unul special. Colega Alinei Ceușan de la Asia Express a fost ceruta de soție seara, sub clar de…

- Feli a cucerit inimile publicului din Romania prin vocea sa melodioasa. Inca de la lansare, piesele sale au devenit hituri, melodii de suflet, ascultate pe repeat. Așa se face ca fanii sunt cu ochii pe ea, prin intermediul rețelelor de socializare. Recent, artista s-a afișat nemachiata pe Instagram.

- Ruby și-a facut curaj și s-a afișat pe marele internet fara niciun strop de machiaj. Vedeta a declarat razboi produselor cosmetice și este mulțumita de felul in care arata complet naturala.