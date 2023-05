Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele personale de socializare, Carmen de la Salciua a facut o sesiune de intrebari și raspunsuri cu fanii ei. Ei bine, un fan a intrebat-o pe artista cand a realizat ca trebuie sa urmeze cuvantul lui Dumnezeu, iar ea a vorbit deschis despre acest subiect. Cantareața a facut cateva marturisiri…

- Nicole Cherry este in prezent concurenta la Te cunosc de undeva!, iar pe plan muzical, lucrurile ii merg din ce in ce mai bine. Mai mult, artista a facut senzație in filmul Romina, lansat recent. Vedeta a eplicat in ce emisiune nu va aparea niciodata. Nicole Cherry nu se vede, cel puțin in viitorul…

- Nicole Cherry, in varsta de 24 de ani, se imparte intre viața de familie și cea profesionala. Cantareața a adus pe lume o fetița in urma cu mai bine de un an de zile, iar de atunci a trecut printr-o schimbare fizica radicala. Pentru Click, artista a spus cat a slabit. In noiembrie 2021, Nicole Cherry…

- Carmen de la Salciua a trecut prin clipe grele in copilarie, atunci cand parinții sai și ai surorii sale au decis sa se desparte. Atunci, cantareața a fost pusa in situația in care sa aleaga cu care dintre parinți sa ramana dupa separare, iar artista și sora ei au ales-o pe mama. In ce relație se afla…

- Cum a reușit Nicole Cherry sa revina rapid la silueta de dinainte de sarcina, dupa ce a adus-o pe lume pe fetița ei. In cadrul unui interviu recent, cantareața a dezvaluit cum se menține in forma și ce regim alimentar are.

- Carmen de la Salciua nu ezita sa impartașeasca cu fanii noutațile din viața sa sau sa iși spuna parerea despre subiecte controversate. Nu de puține ori, artista a marturisit ca a primit și critici, cuvinte despre care spune ca nu o mai afecteaza.

- In decurs de 7 luni, in anul 2022, un barbat, pe numele sau Bryan O'Keeffe, a slabit 62 de kilograme. Barbatul a ținut diverse diete ani la rand, insa fara rezultate. In urma cu un an, acesta a adoptat masuri drastice și a reușit sa slabeasca miraculos. Iata care sunt secretele lui!

- Mirela Vaida nu se teme sa recunoasca faptul ca ii place foarte mult mancarea, insa mulți s-au intrebat, de-a lungul timpului, cum reușește sa se mențina totodata și in forma. Iata la ce truc apeleaza și cum scapa de kilograme intr-un timp record!