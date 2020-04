Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Veronica Stegaru, alias Vulpița, a ajuns pe primul loc in clasamentul YouTube, mai mulți artiști de la noi au comentat pe conturile de socializare acest subiect, iar printre ei se numara Carmen de la Salciua. Vedeta marturisește ca o susține pentru tanara din Blagești și ca este loc pentru toata…

- Culița Sterp a ajuns in atenția publicului datorita talentului sau muzical, dar a ținut primele pagini ocupate și cu discuțiile, desparțirile și impacarile de Carmen de la Salciua, fosta sa soție.

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai bune voci de la noi a trecut printr-un adevarat coșmar in copilarie. Atunci cand avea cea mai mare nevoie de ambii parinți, aceștia au divorțat din cauza neințelegerilor, lucru care și-a pus amprenta asupra sa. Citește și: Carmen de la Salciua, la momentul adevarului!…

- O vedeti mereu cu zambetul pe buze, bucurandu-si admiratorii cu vocea sa inconfundabila la fiecare spectacol la care participa, insa putini stiu insa ca frumoasa Carmen de la Salciua are o poveste trista in spate. Parintii sai au divortat, lucru care si-a pus amprenta asupra sa. Iata care este acum…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Cantareața are mii de fani in toata țara, dar și in afara. De foarte multe ori este invitata peste granițe sa incante romanii care s-au stabilit acolo. Citește și: CORONAVIRUS in Italia. Artist roman, marturie din infern: ”E panica…

- Timp de multa vreme, dupa ce a atins succesul pentru prima oara, Carmen de la Salciua a fost comparata cu Denisa Raducu. S-a ajuns pana la un punct in care pana și cea mai mica schimbare de look era trasata ca fiind o asemanare cu regretata artista. Daca, acum ceva timp, subiectul a devenit unul sensibil,…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp s-au impacat de curand, spre bucuria fanilor lor.. si, unde era mai potrivit sa Sarbatoreasca marea impacare daca nu undeva la munte. Asfel, imediat dupa Anul Nou, cei doi si-au facut bagajele si au zburat tocmai in Elvetia, la ski.