Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, participa joi si vineri la conferinta ministeriala Forumul Salzburg - Procesul Viena, informeaza MAI, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, conferinta se desfasoara la Viena si are pe agenda teme importante pentru statele membre,…

- Cererile unice de plata aferente anului 2018 se depun la centrele judetene si locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 1 martie - 15 mai, insa completarea declaratiei de suprafata si a celei pentru sectorul zootehnic se va realiza electronic, folosind aplicatia…

- In perioada 2018-2020, Centrul Europe Direct Regiunea Centru, inființat in urma cu 5 ani, cu sediul in cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Centru, iși continua activitatea de informare a cetațenilor Regiunii Centru. In ultimii 5 ani, pornind de la zero in 2013, Centrul a reușit sa promoveze…

- Peste 80 de persoane au decedat, in 2017, in urma unor acte de violenta in familie, a anuntat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ministru Afacerilor Interne, Carmen Dan. Citeste si: DEZVALUIRI despre razboiul dintre Carmen Dan si Mihai Tudose: Ce s-a intamplat in BIROUL premierului…

- Ministrul Muncii va vorbi despre Legea pensiilor, va explica si cum se va face recalcularea pensiilor. De asemenea, Lia Olguta Vasilescu va face clarificari in ceea ce priveste noua grila de salarizare. Asteptam intrebarile dvs. pentru ministrul Muncii pe adresa de e-mail [email protected] …

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…