Padurar gasit spanzurat

O intreaga comunitate este in stare de soc dupa ce trupul unui barbat a fost gasit atarnand de o grinda la intrarea in gospodarie. Nenorocirea s-a petrecut in localitatea Luncani, sat apartinator comunei Tomesti, iar vestea a socat pe toata lumea. Barbatul in varsta de 52 de ani gasit mort era padurar si foarte apreciat de toata lumea din comuna. Localnicii… [citeste mai departe]