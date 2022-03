Carmela Popa anunța cu puțin timp in urma ca a trait una dintre cele mai frumoase zile din viața ei. Jurnalista a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de noul ei iubit, dar evenimentul nu s-a incheiat cu o logodna. Bruneta nu a acceptat inca cererea in casatorie, din cauza experienței nefericite cu fostul logodnic preot.