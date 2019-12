Carlos Fortes a călcat pe „bec“. Piţurcă: A fost un gest care-l va costa! Atacantul portughez Carlos Fortes are motive sa fie ingrijorat. Asta dupa gestul necugetat comis in derbiul de la Liga a III-a, Universitatea II Craiova – Progresul Spartac 0-1. Lusitanul a fost faultat din spate in minutul 86, dar, din pacate, a reactionat urat. El s-a ridicat si si-a lovit adversarul cu capul, fapt soldat cu cartonasul rosu. Gestul nu a fost trecut cu vederea nici de antrenorul primei echipe, Victor Piturca. Strategul este suparat mai ales ca acesta va fi suspendat mai multe etape de catre Comisia de Disciplina. „M-a suparat foarte tare Fortes pentru ce a facut la echipa a doua.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

