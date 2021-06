Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Frantei nu va mai putea conta la turneul final al EURO 2020 pe atacantul Ousmane Dembele, din cauza unei accidentari la genunchi, suferita sambata la meciul contra Ungariei (1-1) din grupa F, a anuntat luni Federatia franceza de fotbal (FFF), citata de EFE. Jucatorul lui FC Barcelona…

- Fundasul lateral stanga Nuno Mendes a lipsit de la antrenamentul echipei de fotbal a Portugaliei, joi dimineata la Budapesta, din cauza unei jene la coapsa stanga, fiind incert pentru meciul cu Germania de la EURO 2020, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Jucatorul lui Sporting…

- Nasser Al-Khelaifi, presedintele PSG, a declarat, pentru L’Equipe, ca superstarul echipe, Kylian Mbappe, va evolua la gruparea pariziana si sezonul viitor. Jucatorul are contract cu PSG pana in 2022, iar in ultima vreme au circulat zvonuri privind plecarea lui la Real Madrid. "Nu il vom vinde…

- Observatorul fotbalului european (CIES) a anuntat, luni, ca Phil Foden, mijlocasul ofensiv al echipei engleze de fotbal Manchester City, este jucator cel mai scump din Europa, conform clasamentului bianual al celor mai mari valori de transferuri pentru jucatorii din cele mai puternice cinci campionate…

- Ben White, fundasul echipei Brighton, a fost ales sa-l inlocuiasca pe Trent Alexander-Arnold (Liverpool) pe lista de 26 de fotbalisti englezi pentru turneul final al EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), informeaza cotidianul L'Equipe. White a facut parte din lotul largit de 33 de jucatori al selectionerului…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka nu va participa la editia din 2021 a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, care va avea loc in perioada 30 mai - 13 iunie, informeaza cotidianul L'Equipe. Wawrinka, in varsta de 36 ani, campion pe zgura de la Roland Garros in 2015, nu s-a recuperat in totalitate…

- Agentia Internationala de Integritate in Tenis (ITIA) a impus o suspendare de zece ani jucatorului kazah Roman Hassanov pentru multiple incalcari ale Programului Anticoruptie al Tenisului (TACP) in perioada 2014-2018, transmite EFE, citat de agerpres. ITIA a confirmat marti suspendarea lui Hassanov,…

- Jucatorul argentinian de tenis Franco Feitt a primit interdictie pe viata in acest sport dupa ce s-a dovedit implicarea sa in mai multe aranjamente de trucare a unor meciuri in perioada 2014-2018, a anuntat marti Agentia internationala de integritate in tenis (ITIA), scrie Reuters. Feitt,…