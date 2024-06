Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul medicilor din Bucuresti a demarat o ancheta fulger la Spitalul de Urgenta „Sfantul Pantelimon”, dupa semnalarea decesului suspect a mai multor pacienți la secția de terapie intensiva a spitalului. In doar 3 zile au murit 20 de persoane din cauze suspecte. Acuzații de malpraxis prin administrare…

- Deși nu este inceput de an școlar, la Direcția de Evidența a Persoanelor din cadrul Primariei Municipiului Timișoara au fost depuse un numar uriaș de cereri. Din aceasta cauza, funcționarii vor lucra cu program extins in acest weekend, pentru a rezolva numarul mare de solicitari, scrie ziuadevest. Extinderea…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat marți, 2 aprilie, cinci decrete de eliberare din funcție prin pensionare a unor magistrați. Printre cei pensionați se numara și procurorul Eugen Stoina, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Procurorul Stoina este implicat intr-un scandal de proporții.…

- Primarul Nicușor Dan a inlocuit-o din funcție pe Oana Sivache, director ASSMB, vizata de o ancheta DNA! Vezi in randurile de mai jos ce spune primarul General. Așadar, Oana Sivache va fi inlocuita din funcția de director al ASSMB , iar primarul Nicușor Dan a vorbit despre corupția semnalata de el ”de…

- Judecatoria Targu Mures a respins ca neintemeiata propunerea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures de arestare preventiva a elevului de 15 ani, care si-a agresat diriginta la Colegiul National „Alexandru Papiu Ilarian”, instanta considerand mai potrivita masura arestului la domiciliu…

- O inregistrare a innebunit Internetul, dupa ce un procuror se lauda pur și simplu cu faptul ca a scapat basma curata, dupa ce a provocat un accident rutier, in timp ce se afla beat la volan. Un procuror din Sibiu se lauda cum a scapat el dupa ce a provocat un accident rutier , deși era beat la volan!…

- Catalin Cherecheș, care a fost condamnat, in noiembrie, la 5 ani de inchisoare și fugit in Germania, urmeaza sa fie extradat, in baza unei decizii a Tribunalului Regional Superior din Munchen. Fostul edil va fi adus in tara pana in data de 22 martie, pentru executarea pedepsei cu inchisoarea, au transmis…