- Romania nu poate trimite sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei - Asta arata o analiza facuta de Ministerul Apararii Naționale, care a ajuns pe surse in presa din Romania. Chiar daca analiza e gata la modul oficial, ea nu va fi facuta publica decat dupa alegeri, susține Antena 3. Klaus Iohannis…

- Ministerul Apararii Nationale avea ocupate, in luna martie, 74.097 de posturi cu 1.061 mai puține fața de luna trecuta. Asta in condițiile in care Romania ar avea nevoie de o armata de circa 120.000 de oameni. „Tendința este, in continuare, ca personalul sa iasa din sistem”, atrag atenția experții.

- Decizia de a oferi sau nu sistemul Patriot Ucrainei trebuie luata de Romania. Kavalec a mai afirmat ca se discuta si despre alte masuri care pot fi luate pentru ”a mai reduce ingrijorarea in legatura cu dronele care au ajuns pe teritoriul tarii dinspre Ucraina”.Kathleen Kavalec a fost intrebata, joi…

- Victor Ponta a facut anunțul! Acesta a vorbit, intr-o ediție transmisa live de Gandul , despre decizia autoritaților romane și a președintelui Klaus Iohannis de a dona sistemul Patriot Ucrainei. Ponta a subliniat lipsa unei dezbateri publice și a tras un semnal de alarma privind cheltuielile suportate…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marti seara, ca este prematur sa se spuna daca Romania va da sau nu sistemul Patriot Ucrainei, decizia, extrem de importanta, urmand a fi luata in cadrul CSAT. ”O eventuala decizie a Romaniei deranjeaza foarte mult Moscova”, a afirmat Ciolacu, adaugand ca Rusia nu…

- Ministrul Apararii Angel Tilvar a declarat sa sistemul de aparare Patriot este „indispensabil” Romaniei.„Nu a spus nimeni ca trebuie sa o dam. Noi avem un astfel de echipament funcțional și inca trei care sunt in curs de a deveni funcționale.

- Cedarea unui sistem de aparare anti-aeriana Patriot catre Ucraina pare ca a impartit clasa politica din Romania in doua. O parte ar fi de acord cu aceasta mutare, cealalta spune ca nu se impune o asemenea miscare. Decizia finala va fi luata in urmatoarea sedinta a CSAT.