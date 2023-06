Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial, si sarbul Novak Djokovic, nr.3 mondial, s-au calificat in turul 3 al turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, dupa victoriile obtinute miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Alcaraz a trecut in patru seturi, 6-1, 3-6, 6-1, 6-2, de japonezul…

- Capat de drum pentru Radu Albot la Roland Garros. Cel mai bun tenismen moldovean a fost eliminat in turul 2 al Grand Slam-ului francez de Karen Hacioanov, locul 11 in clasamentul mondial. Rusul, care evolueaza sub drapel neutru s-a impus in 3 seturi cu scorul de 6-2, 6-4, 6-2. In pofida eliminarii,…

- Irina Begu (32 de ani, 27 WTA) a invins-o pe unguroaica Anna Bondar (26 de ani, 103 WTA), scor 6-4, 6-2, și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros 2023. Dupa meci, romanca a vorbit despre debutul la al doilea turneu de Grand Slam al anului și despre partida din turul doi, cu italianca Sara…

- Irina Begu (32 de ani, 27 WTA) a invins-o pe unguroaica Anna Bondar (26 de ani, 103 WTA), scor 6-4, 6-2 și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros 2023. Irina Begu se simte bine la Paris. Roland Garros-ul este turneul ei favorit, doua prezențe in turul 4, una chiar anul trecut. Sportiva din…

- Sabalenka se califica in turul doi la Roland Garros cu o victorie marcata de huiduieli. Bielorusa Aryna Sabalenka s-a calificat duminica in turul al doilea al Openului Franței cu o victorie cu 6-3, 6-2 in fața ucrainencei Marta Kostyuk, intr-o confruntare din debutul celui de-al doilea turneu de…

- Cele trei tenismene din Romania calificate direct pe tabloul principal de simplu al turneului de Grand Slam de la Roland Garros vor juca in primul tur dupa cum urmeaza: Irina Begu, contra Annei Bondar din Ungaria, Sorana Cirstea impotriva italiencei Jasmine Paolini, iar Ana Bogdan o va avea ca adversara…

- Cu doua saptamani inainte de Roland Garros, unde va incepe turneul din postura de lider mondial ATP, spaniolul Carlos Alcaraz a oferit surpriza anului in tenis. Spaniolul de 20 de ani, care de luni va redeveni numarul 1 mondial, a fost invins in turul al treilea al Masters 1000 de la Roma de Fabian…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul ATP si principal favorit, s-a calificat lejer in turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut vineri seara, in doua seturi, 6-0, 6-2, de argentinianul Facundo Bagnis…