Carlos Alcaraz, noul campion de la Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Carlos Alcaraz (Spania, locul 1 ATP) a caștigat in premiera turneul de la Wimbledon, dupa o finala de cinci seturi cu Novak Djokovic (Serbia, 2 ATP). La doar 20 de ani, Alcazar a intrerupt seria de patru finale consecutive caștigate de Djokovic la Wimbledon. Spanionul s-a impus in finala turneului de…

- Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua sa finala de Mare Slem, dupa cea pierduta in 2019 la Roland Garros in fata lui Ashleigh Barty, dar nu castigase decat doua meciuri pe iarba in cariera sa pana la participarea la Wimbledon anul acesta.La randul ei, Ons Jabeur se afla in cautarea…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii. Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial al tenisului masculin, calificat, vineri, in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce l-a invins in trei seturi pe rusul Daniil Medvedev, a afirmat ca finala cu "legenda" Novak Djokovic reprezinta pentru el "o motivatie suplimentara", informeaza…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee…

- Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, scor 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). In cazul in care se impune la All England Cup, Novak Djokovic, la 36 de ani, poate egala recordul absolut…

- Fostul mare tenismen elvețian Roger Federer (41 de ani) a revenit la Wimbledon pentru prima data de la retragerea din activitate, in anul 2022. Campion de 8 ori pe iarba de la Londra, Roger Federer a avut parte de o primire fastuoasa in capitala Regatului Unit. Elvețianul a privit din loja regala partida…

- Tenismanul sarb Novak Djokovici lupta anul acesta pentru castigarea celui de-al optulea sau titlu la Wimbledon, succes care i-ar permite sa-l egaleze pe elvetianului Roger Federer si sa-si treaca totodata in palmares al 24-lea titlu de Mare Slem, pentru a egala astfel recordul absolut al australiencei…