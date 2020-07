Loredana Groza este transferul anului in televiziune. Fostul antrenor de la Vocea Romaniei (Pro TV) va fi jurat la X Factor (Antena 1), ediția 2020. Inițial, Loredana semnase un contract pentru emisiunea ”Next Star”. Producție care, din cauza crizei pandemice, a ieșit din grila dupa doar o ediție. Juriul celui de-al noualea sezon X Factor va fi compus din Delia, Ștefan Banica, Loredana Groza și solistul Florin Ristei, vechi colaborator la Antena 1. Doar doua țari din lume reiau filmarile pentru celebrul concurs. Prima selecție va fi realizata de "o echipa de specialiști, care au in vedere calitațile…