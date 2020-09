Stiri pe aceeasi tema

- Carla’s Dreams revin cu un nou single care se numește ”Scara 2, etajul 7” și care a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Sebastian Barac, Marcel Botezan, cu care artiștii au mai colaborat pentru ”Secrete” și “Cum ne noi”. Videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca și filmat de Evgheniy Dedkov,…

- The Motans prezinta cel de-al doilea album din cariera sa care se numește ”My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre. Pe acest album se regasește și colaborarea cu Irina Rimes,…

- Global Records anunța o reușita importanta: este noul reprezentant exclusiv al repertoriului Warner Music in Romania incepand cu 1 august 2020. Global Records este casa de discuri cu cea mai rapida evoluție și cu un portofoliu care include artiști precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The…

- Global Records anunța ca este noul reprezentant exclusiv al repertoriului Warner Music in Romania incepand cu 1 august. Global Records este casa de discuri cu cea mai rapida evoluție și cu un portofoliu care include artiști precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Alina Eremia,…

- Dupa single-ul Pa Mi, lansat anul trecut, care are peste 8 milioane de vizualizari pe YouTube pe un canal complet nou, Gran Error prezinta Slow Dance, o piesa senzuala, cu un ritm vibrant și provocator. Piesa te teleporteaza intr-o alta lume, in care cele mai arzatoare dorințe devin realitate. Da-i…

- Dupa aproape 6 luni de cand nu au mai urcat pe o scena, artiștii romani au inceput repetițiile și planurile pentru concertele verii 2020. Primele spectacole au loc chiar in acest weekend. In perioada 19-21 iunie, Antonia, Inna, Irina Rimes și Carla’s Dreams vor face show la Romexpo, in cadrul celui…

- Lidl lanseaza o noua campanie de imagine „In familie, facem mereu loc”, semnata de Mullen. Elementul central al campaniei este un spot-manifest a carui coloana sonora este piesa 3 inimi, compusa de Carla`s Dreams și Irina Rimes special pentru acesta, fiind și prima colaborare a celor doi artiști. Totodata,…

- Mai sunt doar doua zile pana incepe THE CONCERT drive-in, cel mai mare concert drive-in din Romania! Vineri, sambata și duminica, parcarea principala de la Romexpo va fi plina, biletele pentru cele trei zile fiind epuizate. Se anunța un show de excepție, iar artiștii sunt nerabdatori sa urce pe scena,…