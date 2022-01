Carla’s Dreams nu mai vrea să continue cu trupa sa: ”Vreau să mă retrag, să mă reinventez” Cea mai iubita formație in randul adolescenților romani, Carla’s Dreams a ajuns la capat de drum. Andrei Țaruș, omul din spatele misterioasei trupe a facut anunțul care va intrista pe mulți. In anul in care trupa ce a lansat multe succese de top, amintim ”Sub pielea mea”, ”Imperfect”, ”N-Aud”, ”Te rog”, a vandut zeci de mii de bilete și a atins reale recorduri de vizionari pe YouTube, Țaruș spune ca, daca nu ar fi fost blocajul epidemiologic, ar fi facut un pas inapoi și ar fi inchis istoria Carla’s Dreams. ”Vreau sa ma retrag, dar pandemia m-a impiedicat. Vreau sa ma reinventez. Sunt atat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

