- Principalul suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo, ''si-a asumat fapta'' in arest, au declarat sambata surse apropiate anchetei, transmite AFP potrivit Agerpres. Suspectul, un tanar in varsta de 18 ani nascut in…

- Atacul cu arma alba de vineri din Paris a fost ”in mod clar un act de terorism islamist”, a spus ministrul francez de Interne. Vineri seara, alte cinci persoane au fost arestate preventiv. Suspectii, barbati, au fost retinuti in timpul unei razii in suburbia pariziana Pantin. In prezent, in custodia…

- Un fost colocatar al principalului suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostei redactii a saptamanalului Charlie Hebdo, a fost plasat in arest in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa judiciara pentru AFP, potrivit Agerpres. Potrivit postului BFMTV, arestarea…

- Un atac cu arma alba a avut loc vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei de satira Charlie Hebdo, care a fost tinta unui atentat in ianuarie 2015, relateaza BFMTV si AFP.Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au nevoie de ingrijiri medicale de urgenta, in acest atac cu maceta…

- Un atac cu arma alba a avut loc vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei de satira Charlie Hebdo, care a fost tinta unui atentat in ianuarie 2015, relateaza BFMTV si AFP, potrivit Agerpres. Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au nevoie de ingrijiri medicale de urgenta,…

- O suta de instituții media din Franța au lansat un apel la mobilizare in favoarea libertații de expresie, dupa ce saptamanalul Charlie Hebdo a fost din nou amenințat de Al Qaida, dupa retiparirea unor caricaturi cu profetul Mahomed, informeaza Agerpres.

- Raidul ucigas impotriva lui Charlie Hebdo „nu a fost un incident unic", avertizeaza organizatia jihadista in recenzia publicata vineri, referindu-se la „eroii frati Kouachi", autorii atacului, care au executat atacul pentru Al Qaeda din Yemen inainte de a fi ucisi de politie. Pentru a marca inceperea…

- Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo republica ilustratiile cu profetul Mahomed care au facut-o tinta jihadistilor in urma cu cinci ani, informeaza Le Figaro potrivit news.ro.„Nu vom dormi vreodata. Nu vom renunta vreodata”, a justificat decizia directorul saptamanalului, Riss, in ajunul…