Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul „Imblanzirea Scorpiei" va fi prezentat, in premiera, la Teatrul Național din Timișoara. In regia artistica a lui Radu Iacoban și scenografia lui Tudor Prodan, spectacolul exploziv ii reunește in distribuție pe actorii Teatrului Național cu masteranzi ai departamentului actorie al Facultații…

- Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida s-au deplasat aseara, in jurul orei 22:30, pe strada Progresul, unde s-a reclamat faptul ca se tulbura liniștea publica, prin muzica la intensitate ridicata. „La fața locului, s-a constatat ca avea loc un priveghi, la care participau aproximativ…

- Filmul „Eterna loialitate” (The Eternal Loyalty) a fost prezentat recent in Ungaria. Bazat pe povestea lui Attila Dolhai, filmul muzical se bazeaza pe povestea reala a unei familii din Timișoara, care a fost zguduita de decizia tratatului de la Trianon. Filmul va fi difuzat și la Duna TV pe 4 iunie,…

- Un proiect inedit a fost lansat la Spitalul Militar din Timișoara, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Liceul de Arta „Ion Vidu”. Pacienții și personalul se bucura de terapie prin muzica, saptamanal.

- In cadrul proiectului cultural „Sfantul Gerard de Cenad”, Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, impreuna cu Asociația Culturala Pusta din Cenad, vor aduce un omagiu atat victimelor razboiului din Ucraina, cat și celor din pandemie prin Messa da Requiem de Gabriel…

- Publicul a participat in numar extrem de mare la acțiunile organizate la Bastionul Theresia in cadrul programului european Noaptea Muzeelor. Au fost deschise toate expozițiile gazduite aici, oamenii au aflat cum arata o zi la Timișoara in timpul dominației otomane, au descoperit ce arme se foloseau…

- Alexandra Cancel va susține un concert unplugged alaturi de Costin Adam și Calin Lupu, evenimentul care va reuni cateva piese care i–au influențat de-a lungul vremurilor pe cei trei artiști urmand sa se desfașoare duminica, 8 mai, de la ora 19, la Porto Arte. Nascuta in data de 1 octombrie 1998 la Timișoara,…

- Controale ale polițiștilor locali, in weekend, la Timișoara. Oamenii legii au raspuns la mai multe sesizari legate de indivizi care deranjau liniștea publica. Au amendat reprezentanții unui club din Piața Unirii, dar și un muzician stradal și locatari care au ascultat muzica prea tare.