Cargus a preluat controlul Eops Solutions Cargus a ajuns la un acord definitiv pentru a achiziționa o participație majoritara din Eops Soluions („QeOPS”), in timp ce fondatorii acesteia vor deține un pachet de acțiuni minoritar. QeOPS este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de e-fulfillment și soluții personalizate de logistica din Romania. Achiziția va consolida oferta de servicii Cargus cu valoare adaugata pentru clienții sai, in linie cu investițiile strategice ale companiei din ultimii doi ani, concentrate pe digitalizare și imbunatațirea experienței generale a clienților. Mai mult, tranzacția subliniaza angajamentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

