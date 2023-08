Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Vlad Alexandru Turcu (sulita) si Jennifer-Stefania Dossey (triplusalt) s-au calificat, luni, in finalele Campionatelor Europene de atletism Under-20 de la Ierusalim (Israel), informeaza Agerpres.La aruncarea sulitei, Turcu a fost al saselea in calificari, cu 68,84 metri, finala fiind…

- SCM Bacau are trei concurente la intrecerile continentale pentru juniori 1: Adnana Vrinceanu, Ștefania Zediu și Ramona Verman Ieri, la Ierusalim (Israel), s-a dat startul Campionatelor Europene de atletism Under 20. La intrecerile continentale pentru aceasta categorie de varsta, SCM Bacau are trei reprezentante:…

- O știre de ultima ora ne face deosebit de mandri de Vlad Turcu. Careianul nostru s-a calificat in finala Campionatelor europene de juniori de la Ierusalim! Vlad Turcu a reușit o aruncare a suliței de 68,84m și a obținut astfel a șasea performanța din concurs. Urmarim cu interes European Athletics…

- Azi 23 iunie 2023 s-a desfașurat la CRAIOVA Campionatul național de atletism categoria U20. Au participat sportivii careieni Cura Roxana și Vlad Turcu de la CSS Liceul Teoretic Carei. Vlad Turcu a confirmat și de aceasta data forma excelenta in care se afla și și-a adjudecat fara probleme prima treapta…

- Nationala under 21 a Frantei a invins, joi seara, cu scorul de 2-1, selectionata Italiei, intr-un meci din grupa D a Campionatului European, pe Cluj Arena, informeaza news.ro.Invingatorii au marcat prin Kalimuendo ’22 si Barcola ’62. CITESTE SI Jocurile Europene de la Cracovia 2023: Romania s-a…

- Performanțele atleților careieni antrenați de prof.Florin Turcu, elev al renumitului prof.Ioan Marneanu, au depașit de mult timp granițele județului. Atleții careieni cuceresc pe banda rulanta titluri de campioni și vicecampioni la categoria lor de varsta. Ultima performanța este de data recenta. In…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia).Romania (Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Adriana Adam, Maria Tivodariu, Madalina Beres, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis, Victoria-Stefania Petreanu) s-a impus cu timpul de…

- Din nou pe podium: Romania a cucerit cinci medalii la Europenele de Canotaj Under-19 din Franta Romania a cucerit cinci medalii, doua de aur si trei de argint, duminica, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori Under-19 de la Brive-la Gaillarde (Franta), relateaza agerpres.ro. Medaliile de…