Career Bus, pe ulite pietruite: Ei vor sa porneasca in cautarea viitorului profesional al tinerilor de la sate #Interviu

- Romania este prima tara europeana care a exportat gaze, acum 60 de ani, iar acum raspunderea depaseste cadrul national si regional, intrucat Romania este esentiala pentru securitatea energetica a intregii Europe, a declarat, luni, Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene. Sefcovic, care are…

- Comisia Europeana a publicat, joi, rezultatele sesiunii de inscriere prin care 15.000 de tineri din UE inclusiv din Romania, vor primi bilete de tren gratuite pentru a calatori prin Europa, in programul DiscoverEU, finantat cu 12 milioane de euro din bugetul UE.

- Aflat la Cluj, Tariceanu sustine ca, datorita numarului mare de cazuri instrumentate de DNA, in special pentru abuz in serviciu, Romania a ajuns sa fie considerata tara cea mai corupta din Europa.

- Reuters a publicat o analiza in care se vorbeste despre “fragilitatea democratiilor post-comuniste din Europa de Est”, facand referire la modificarea legilor justitiei in Romania de catre PSD. In articol se mentioneaza ca interventiile PSD in sistemul judiciar au provocat cele mai mari proteste in Romania…

- Trei din patru mașini de la noi sunt mai vechi de 10 ani. Vârsta parcului auto a crescut alarmant în ultimii doi ani, când s-au înscris în circulație peste un milion de mașini, 90% dintre ele, fiind second hand, scrie stirileprotv.ro. Așa se face ca avem acum peste 5,7…

- Anual, consumatorii de energie electrica din Romania stau in bezna peste noua ore pe an (563 minute), din cauza penelor de curent. Cel putin asa arata un raport privind starea retelelor electrice din Europa publicat de Comisia Europeana si realizat de VVA Consultant, Copenhagen Economics, Neon si Deloitte.