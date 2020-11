Care sunt secretele stilului Annei Lesko

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ferma este cufundata in ordine, disciplina și senzualitate”, cam așa ar caracteriza Mihaela Radulescu momentul actual din casa! Aseara, telespectatorii s-au bucurat de inceperea saptamanii matriarhatului! Dupa un duel de fermier șef in care au luptat patru concurente, Anna Lesko a reușit sa caștige…

- Andra și Catalin Maruța au oferit publicului un moment amuzant, in cadrul emisiunii de la Pro TV. Totul a pornit de la un joc intre cei doi. Artista a dezvaluit cu cine și-ar lasa soțul pe o insula pustie. Invitata in cadrul emisiunii La Maruța, cantareața a demonstrat ca este foarte generoasa și a…

- Deși s-au desparțit de mai bine de un an și jumatate și fiecare este liber sa faca ce vrea, fostul iubit al Annei Lesko a fost extrem de dezamagit sa o vada pe artista in brațele altor barbați Anna Lesko, sarut pasional cu Viviana Sposub! Noul sezon al emisiunii “Ferma” (Pro TV) a inceput in […] The…

- Potrivit descrierilor ei, o femeie trebuie sa fie sigura pe ea si mereu ingrijita. Colegii de la Ferma au avut numai cuvinte de lauda la adresa Annei Lesko. "Asta e, ma, FEMEIA, ii dai o casa, ea iți face un camin!" sau "O femeie care poate sa conduca un barbat lejer, o familie de barbați!".Sunt…

- Anna Lesko este una din prezențele fierbinți din cadrul show-lui ”Ferma” de la PRO TV. Și dupa cum se deruleaza lucrurile, se pare ca lși s-au cam aprins calcaiele unora din concurenți. Ce a facut Anna Lesko la Ferma 2020 In ultimul episod difuzzat, George Piștereanu și Annei Lesko au dormit impreuna,…

- Dani Oțil a postat pe pagina sa de Instagram cea mai surprinzatoare fotografie de pana acum! Prezentatorul emisiunii „X Factor” de la Antena 1 i-a lasat pe fani fara cuvinte atunci cand a dezvaluit tuturor cum arata, cand iși da tricoul jos.

- Razvan Raț (39 de ani) nu e de acord cu atitudinea pe care Ciprian Tatarușanu (35 de ani) o are fața de suporterii naționalei Romaniei. CONTEXT: Goalkeeper-ul naționalei a fost foarte iritat cand trimisul GSP in Austria l-a intrebat daca i se pare ca jucatorii naționalei sunt criticați prea mult. Totul…