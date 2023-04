Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 aprilie 2023, de la ora 10.30, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași va avea loc dezbaterea intitulata „Impreuna pentru democratie: EUropa mea, viitorul mEU. O perspectiva a tinerilor asupra provocarilor cu care se confrunta UE”. Evenimentul este organizat de Biroul Parlamentului European…

- In 2022, in urma unui consens european, Uniunea Europeana lansa o noua directiva cu iz social, prin care impunea statelor membre o majorare progresiva a salariului minim pe economie, pana in 2026. State, precum Romania, se confrunta cu mari probleme și cu creșteri din pix a salariilor, trecand peste…

- "Comisia Europeana poate aloca fonduri si dispune efectuarea de cheltuieli - inclusiv din recentul Instrument European pentru Pace (IEP), din care pana acum s-au cheltuit peste 3,6 mld. Euro, pentru armele letale si neletale trimise de Statele Membre UE catre Ucraina - fara ca aceste actiuni sa fie…

- Numarul salariaților platiți cu salariul minim a crescut foarte mult in 2023, ajungand la 1,897 milioane. Practic, este o creștere de 52% comparativ cu 31 decembrie și reprezinta 28% din totalul contractelor de munca. Explicația: pentru a-și menține calitatea de microintreprinderi pe firme, antreprenorii…

- CEO-ul Dataligence, Milan Rocek, a declarat ca cererea a culminat la sfarsitul anului 2021, oferta de apartamente fiind limitata, dar inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, a adus o schimbare brusca. ”Preturile mai mari ale energiei, o accelerare a inflatiei, toate acestea au schimbat…

- Peste un milion și jumatate de angajati, care sunt platiți cu salariul minim pe economie, ar putea caștiga mai mult. Romania mai are la dispoziție un an sa creasca venitul minim la un nivel adecvat, cerut de Uniunea Europeana.

- Compania chineza Sinohydro se chinuie sa finalizeze 5,5 km de pe centura ocolitoare Zalau, dar este intr-o evidenta intarziere. Dealurile au inceput sa o ia la vale. In martie 2021, ministrul transporturilor de la acea vreme Catalin Drula anunta, la finalul sedintei de guvern, ca a fost depus proiectul…