Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 28 de ani a fost testat pozitiv cu un virus potential letal, coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), intr-un oras de langa Abu Dhabi, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- In anul 2022, la nivel mondial, au fost imunizați cu patru milioane mai mulți copii decat in anul precedent, dupa regresul major inregistrat din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit datelor publicate marți de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și UNICEF.

- Societatea Nucleara Americana monitorizeaza continuu declarațiile oficiale, dar și informațiile aparute pe rețelele de socializare privind starea centralei nucleare Zaporojie, din Ucraina, cea mai mare centrala nucleara din Europa și in top 10 din lume.

- Se adeveresc informațiile privind instituirea unui certificat verde la nivel global și inca chiar din luna iunie. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și Uniunea Europeana au semnat un parteneriat istoric care vizeaza implementarea unui nou sistem de control al mobilitații la nivel global, similar…

- Acum ca escrocheria cu coronavirusul Wuhan (Covid-19) s-a incheiat, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) este ocupata sa puna la cale urmatoarea schema tiranica sub forma unei alte runde de inchideri, de data aceasta pentru a opri 'schimbarile climatice'. Noile amendamente propuse recent la Regulamentul…

- Nu mai puțin de 59% dintre romani sunt in prezent supraponderali, iar unul din cinci se afla efectiv in categoria obezitate. Aceasta situație face parte dintr-o epidemie globala de obezitate in continua creștere, al carei cost anual ar putea ajunge pana la 3 la suta din PIB-ul mondial. Speranța de a…

- Peste o mie de copii ocrotiti in asezamintele sociale Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei se pregatesc, in perioada 08 mai – 01 iunie a.c., sa desfașoare activitați specificie copilariei, tema din acest an fiind „Aventurile Copilariei”. Pe tot parcursul lunii mai, copiii, alaturi de personalul de…

- Decizia potrivit careia COVID-19 nu mai reprezinta o urgența sanitara globala a fost luata dupa o intalnire de joi, 4 mai, a Comitetul pentru situații de urgența din cadrul Regulamentului Sanitar Internațional al Organizației Mondiale a Santații (OMS), relateaza CNN și BBC.„De mai bine de un an, pandemia…