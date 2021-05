Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul este oficial in scenariul verde. Se deschid restaurantele și salile de spectacol pe interior, la o capacitate de 50%. Copiii continua sa mearga la școala in scenariu hibrid, pana la scaderea ratei de infectare sub 1 la mia de locuitori. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat joi, dupa…

- Capitala intra, de la miezul nopții, in scenariul verde dupa doua saptamani in care rata de incidența a infectarii a ramas stabil descrescatoare. Salile de spectacol si restaurantele la interior pot functiona cu capacitate de 50%, fata de 30% in prezent, a declarat, joi, prefectul Capitalei, Alin Stoica,…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta ar putea decide noi masuri de relaxare in Capitala / Convocarea sedintei depinde de rata de infectare anuntata joi de DSPMB. Prefectul Alin Soica a anuntat ca, deocamdata, membrii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta…

- Prefectul Alin Soica a anuntat ca, deocamdata, membrii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta nu au fost convocati, dar va convoca sedinta, daca rata de infectare pe care o va transmite joi DSP Bucuresti se va mentine sub 1,5 la mie. Sedinta ar putea avea loc la ora 12.00. Daca…

- Direcția de Sanatate Publica București a anunțat marți, 11 mai, ca rata de infectare calculata pe ultimele 14 zile este de 1,49 de cazuri la mia de locuitori. In aceste condiții, Capitala va intra in scenariul verde și sunt așteptate noile masuri de relaxare. Pe 6 aprilie, Bucureștiul avea o rata de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi ca incepand cu data de 6 mai sa fie ridicate masurile stabilite la nivelul municipiului Buzau (1,21/1000) avand in vedere ca incidența cumulata in ultimele 14 zile este sub 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori. Astfel, incepand de joi se aplica…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, CMBSU ar putea fi convocat sambata, 6 martie. Scopul este acela de a aplica prevederile legale incidente, respectiv Ordinul 3235 al ministrului Educatiei si Ordinul 93 al ministrului Sanatatii din februarie 2021, a precizat…

- Bucureștiul a intrat, vineri, in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. In acest scenariu creșele și gradinițele raman deschise și merg la școala doar elevii din clasele I-IV, potrivit ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații. Insa o decizie…