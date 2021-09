Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de joi, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.

- Comunicat de presa 12.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 1,49. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: BUCOVAT 7.27 GIULVAZ 5.51 DENTA 5.28 SECAS 5.13 SAG 3.80 DAROVA 3.78…

- Comunicat de presa 8.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 1,13. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: BUCOVAT 5.13 SECAS 5.13 GIULVAZ 4.59 DENTA 3.73 DAROVA 3.20 Localitațile…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 1,01. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mica de 3/1000 de locuitori: Rata…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, astazi, este 0,87. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: Secaș – 5,13, Denta – 4,36, Giulvaz- 3,97, Bucovaț – 3,41, Darova – 3,20 și Criciova – 3,05.…

- Miercuri, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,34. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: 0 Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 1,5/1000 locuitori: Denta- 2,80 Gavojdia-…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba, luni, 19 iulie. In doar patru localitați din județ mai erau cazuri active, inclusiv la Alba Iulia. In județul Alba, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate 21.391 cazuri. In…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri 54 de cazuri noi de COVID-19 si 1 deces inregistrate in ultimele 24 de ore. 28 de decese din perioada anterioara au fost raportate. La ATI sunt 58 de pacienti. 22 de judete, printre care si Calarasi, nu au raportat niciun caz nou.