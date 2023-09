Care sunt instituțiile de la Agricultură cu cei mai puțini salariați vizate de reorganizare Ministrul Agriculturii a anunțat un amplu program de reorganizare care vizeaza zece instituții. La acest moment, instituțiile cu cei mai puțini salariați sunt Laboratorul Central pentru Controlul Calitații și Igienei Vinului – 17 și Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale Buzau – 19. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat recent, ca dupa reorganizare, vor disparea 300 de funcții de conducere. De asemenea, salariații nu trebuie sa se teama ca vor primi un salariu mai mic, ci dimpotriva, acesta va crește pentru 1.700 de angajați.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

