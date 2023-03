Stiri pe aceeasi tema

- Azi s-au jucat partidele retur din optimile Europa League și Conference League, stabilindu-se echipele calificate in fazele finale ale cupelor europene. Miercuri a fost definitivata lista celor 8 cluburi calificate in sferturile UEFA Champions League, iar azi s-au stabilit formațiile din sferturile…

- Marcus Rashford a marcat singurul gol al victoriei lui Manchester United, in manșa retur a optimilor de finala ale UEFA Europa League, in timp ce Feyenord a zdrobit-o pe teren propriu pe Shakhtior Donețk, iar Juventus s-a impus in deplasare la Freiburg.

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Returul „optimilor” Europa League programeaza astazi 8 infruntari tari. Primele, avand cap de afiș Betis Sevilla - Manchester United, incep la ora 19:45 și sunt live pe GSP.ro. Tragerea la sorți pentru faza sferturilor de finala are loc vineri, 17 martie. Finala ediției este programata pe 31 mai, pe…

- Manchester United a invins-o pe Betis, 4-1. Pentru „diavoli”, au marcat Rashford, Antony, Fernandes și Weghorst, in timp ce unicul gol al lui Betis a fost semnat de Perez. Totodata, Juventus a invins-o pe Freiburg, 1-0, grație golului marcat de Di Maria. In Conference League, West Ham a invins-o pe…

- Benfica si Chelsea sunt primele echipe calificate in „sferturile” UEFA Champions League. Portughezii au dat recital cu Club Brugge pe Da Luz si au obtinut o victorie spectaculoasa. Invinsa in tur de Borussia Dortmund, echipa antrenata de Graham Potter a intors rezultatul pe Stamford Bridge si continua…

- Astazi, de la ora 14:00 (ora Romaniei), au loc tragerile la sorți pentru faza „optimilor” de finala din UEFA Europa Conference League, eveniment ce va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis online pe uefa.com. Toate rezultatele din UEFA Europa Conference League inregistrate joi seara Andelecht - Ludogoreț…

- Tragerea la sorți pentru stabilirea „optimilor” de finala din Europa League are loc astazi, de la ora 13:00. Ceremonia poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. S-au calificat in optimile Europa League: Sporting, Bayer Leverkusen, Juventus, Sevilla, AS Roma, Manchester United, Șahtior Donețk…