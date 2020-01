Stiri pe aceeasi tema

- Gainile nu se mai lasa pe strada, ouale nu se mai cumpara „de casa”, iar puii vin doar pe sub mana si nu din piata sau se cumpara de la supermarket. Masurile au fost anuntate de Primaria Timisoara ca urmare a aparitiei unor noi focare de gripa aviara. Avand in vedere apariția și evoluția unor ... The…

- Nicio tara din Uniunea Europeana nu are dreptul sa interzica importurile decat din zona afectata, in conformitate cu directiva europeana privind masurile comunitare de combatere a influentei aviare, a afirmat, miercuri seara, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Legat de interzicerea…

- Pe langa conversatiile despre vreme, frig, ploaie, ceata si ninsoare, unul dintre cele mai comune subiecte in sezonul rece, in special in randul persoanelor care au copii, se refera la raceala, gripa, simptome si tratamente.

- Tu știai asta? Vezi ce sa faci ca sa nu iei raceala sau gripa, atunci cand toți cei din jurul tau sunt bolnavi. Atat de simplu e! Exista cateva masuri de protecție pentru a va putea feri de raceala sau de gripa cand cei din jurul vostru sunt bolnavi. Spala-te mai des pe maini. Aceasta este cea mai buna…

- Gripa este o boala ce poate fi fatala pentru mai multe categorii de persoane, dupa cum a explicat profesorul Streniu-Cercel de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Bals”. Specialistul a spus ce masuri pot fi luate pentru a preveni infectarea.

- Tuse, stranut, nas infundat? Toamna este sezonul racelii și al gripei, iar mulți dintre noi ne punem cateva intrebari: Care este diferența dintre cele doua afecțiuni? Este tratamentul cu antibiotice...

- In ciuda avertismentelor, continuam sa consideram gripa o raceala oarecare. Ori, este o infecție virala, care debuteaza imediat, are evolutie rapida, raspandire pe arie larga și poate duce la complicații severe, chiar la deces. Stranut, frisoane, nas infundat care mai și curge, moleșeala, durere de…

- Schimbarile bruște ale vremii produc un dezechilibru in interiorul organismului și implicit al imunitații, favorizand apariția virozelor și pneumoniilor! Cum faci diferența intre raceala și gripa și cum te ferești de boala?