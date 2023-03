Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii administratiei Biden au lucrat in weekend pentru a evalua impactul prabusirii SVB Financial Group, banca axata pe startupuri din sectorul tehnologiei, cu o atentie deosebita asupra sectorului capitalului de risc si bancilor regionale, au spus sursele. Anterior, secretarul Trezoreriei SUA,…

- Conducerile scolilor si gradinitelor afectate de cutremurele din ultimele zile pot cere prelungirea vacantei pentru elevii din Gorj, tinand cont de faptul ca in aceasta saptamana toti prescolarii si scolarii din județ sunt liberi.

- Guvernul SUA s-a alaturat apelurilor internationale pentru ca lucratorii umanitari sa poata avea acces in zonele din Siria afectate de dezastrul produs de cutremurul de saptamana trecuta, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 11.200 si creste de la o ora la alta. Peste 50.000 de oameni au fost salvati in Turcia pana acum. Siria a activat azi Mecanismul de protectie civila al UE.

- Tragedie in Turcia Vibratiile puternicelor seisme care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP.Cutremurul puternic cu magnitudinea de 7,7 care…

- .546 situatii de urgenta gestionate, la nivel national, de pompierii salvatori. 9 localitati din 7 judete au fost afectate de manifestarea fenomenelor hidrometeorologiceIn contextul manifestarii fenomenelor hidrometeorologice, pe parcursul zilei de ieri, echipajele operative au actionat in sprijinul…